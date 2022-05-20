Почти 40% свердловчан умерло в 2021 году от сердечно-сосудистых заболеваний

Сердечно-сосудистые заболевания стали основной причиной смертности в 2021 году в Свердловской области. На втором месте — коронавирус и его последствия.

Коронавирусная инфекция не является главной причиной смертности в Свердловской области за 2021 год. От ковида в прошлом году скончалось 24,8% свердловчан. На первом месте, по информации Свердловскстата, находятся сердечно-сосудистые заболевания. На их долю приходится 38,7% летальных исходов в регионе. На третьем месте по количеству смертельных случаев — онкологические заболевания. От них в 2021 году скончалось 11,8% жителей Свердловской области. При этом смертность за прошлый год в регионе составляет 76,8 тысячи человек. В 2022 году естественная убыль населения по итогам первого квартала выросла на 5,1%. Муниципалитеты, в которых данные показатели были повышены — это Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский и Первоуральск. Напомним, в 2022 году в Свердловской области за первые три месяца скончалось на 43,6% детей больше, чем в предыдущем. В Свердловской области смертность среди младенцев увеличилась на 43%

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