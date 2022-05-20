Техническая вода течет в из колонок в свердловском поселке

Жители поселка записали видеообращение к властям Свердловской области. Они отмечают, что опасаются за свое здоровье, если набирают воду из общественных колонок. Поэтому им приходится за свой счет бурить скважины возле домов.
Между тем, местные власти знают о проблеме водоснабжения, а счета за воду не приходят сельччанм с 2016 года. При этом, в детские сады и школу организована доставка питьевой воды, пишет Ура.ру.
Напомним, в поселке Горноуральский под Нижним Тагилом три недели были закрыты детские сады, так как вода не соответствовала санитарным нормам. Причиной этого стали фекалии, попавшие в неисправный водовод. Нечистоты свиней долгие годы сливает на поля местный агрокомплекс.