В деревне под Тагилом больше половины жителей поставили на учет после обследования

Выездная диагностика специалистами узкого профиля проводилась 19 мая в поселке под Нижним Тагилом в рамках профилактической акции «Добро в село».
На базе фельдшерско-акушерского пункта в Усть-Утке кардиолог, оториноларинголог, гинеколог, онколог, эндокринолог из Демидовской больницы провели полное обследование местных жителей. В том числе, на передвижном офтальмологическом комплексе, маммографе, флюорографе «Пульмоскан». Также у селян взяли необходимые анализы, которые позволяют получить результат за короткое время. В общей сложности пройти полное обследование решили 55 пациентов, из которых 62% были отправлены на дополнительный осмотр, сообщил главврач Демидовской больницы Сергей Овсянников.
38 человек поставили на диспансерный учет по заболеваниям сердечно-сосудистой системы, еще у троих выявили подозрения на злокачественные новообразования разных локализаций.
Напомним, сердечно-сосудистые заболевания стали главной причиной смерти у свердловчан в 2021 году.