В деревне под Тагилом больше половины жителей поставили на учет после обследования

В деревне под Тагилом больше половины жителей поставили на учет после обследования
В деревне под Тагилом больше половины жителей поставили на учет после обследования
Сегодня, 20:54Здоровье и экологияФото: 1МI
В деревне Усть-Утка после выездного осмотра местных жителей узкими специалистами 70% селян поставили на учет по сердечно-сосудистым заболеваниям. Еще несколько человек отправлены на дообследование с подозрением на онкологию.

Выездная диагностика специалистами узкого профиля проводилась 19 мая в поселке под Нижним Тагилом в рамках профилактической акции «Добро в село».

На базе фельдшерско-акушерского пункта в Усть-Утке кардиолог, оториноларинголог, гинеколог, онколог, эндокринолог из Демидовской больницы провели полное обследование местных жителей. В том числе, на передвижном офтальмологическом комплексе, маммографе, флюорографе «Пульмоскан». Также у селян взяли необходимые анализы, которые позволяют получить результат за короткое время. В общей сложности пройти полное обследование решили 55 пациентов, из которых 62% были отправлены на дополнительный осмотр, сообщил главврач Демидовской больницы Сергей Овсянников.

Фото:страница Сергея Овсянникова в соцсетях

38 человек поставили на диспансерный учет по заболеваниям сердечно-сосудистой системы, еще у троих выявили подозрения на злокачественные новообразования разных локализаций.

Напомним, сердечно-сосудистые заболевания стали главной причиной смерти у свердловчан в 2021 году.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
Демидовская больницаСергей Овсянниковдемидовская поликлиникамедосмотр#2
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы