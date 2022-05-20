В деревне под Тагилом больше половины жителей поставили на учет после обследования

В деревне Усть-Утка после выездного осмотра местных жителей узкими специалистами 70% селян поставили на учет по сердечно-сосудистым заболеваниям. Еще несколько человек отправлены на дообследование с подозрением на онкологию.

Выездная диагностика специалистами узкого профиля проводилась 19 мая в поселке под Нижним Тагилом в рамках профилактической акции «Добро в село». На базе фельдшерско-акушерского пункта в Усть-Утке кардиолог, оториноларинголог, гинеколог, онколог, эндокринолог из Демидовской больницы провели полное обследование местных жителей. В том числе, на передвижном офтальмологическом комплексе, маммографе, флюорографе «Пульмоскан». Также у селян взяли необходимые анализы, которые позволяют получить результат за короткое время. В общей сложности пройти полное обследование решили 55 пациентов, из которых 62% были отправлены на дополнительный осмотр, сообщил главврач Демидовской больницы Сергей Овсянников. Фото: страница Сергея Овсянникова в соцсетях 38 человек поставили на диспансерный учет по заболеваниям сердечно-сосудистой системы, еще у троих выявили подозрения на злокачественные новообразования разных локализаций. Напомним, сердечно-сосудистые заболевания стали главной причиной смерти у свердловчан в 2021 году. Почти 40% свердловчан умерло в 2021 году от сердечно-сосудистых заболеваний

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter