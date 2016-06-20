Обнаружено 600 неудовлетворительных проб молочной продукции за 6 месяцев 2016 года в ходе выборочных проверок Роспотребнадзора

13 378 предприятий Свердловской области участвуют в производстве, обороте молока и молочной продукции. Их проверка – это большой объем работы. Проверить их все сразу весьма затруднительно. Для проведения очередной проверки в первую очередь на контроль были взяты пробы той продукции, которая уже попадала в поле зрения специалистов. Была также обследована продукция, продаваемая по явно заниженной цене.

За 6 месяцев проверки взяты пробы молочной продукции на наличие антибиотиков. Из 71 пробы 2 оказались содержащими антибиотики. Изготовителем является Белгородский Молочный комбинат. Специалисты предупреждают: использование антибиотиков в производстве пищевой продукции представляет угрозу безопасности здоровья человека.

Было уделено внимание и проблеме фальсификации продукции. Из 58 проб обнаружено 17 проб, не отвечающих нормам соответствия качества. Сюда попали некоторые предприятия Свердловской, Кемеровской, Челябинской, Орловской, Белгородской, Московской, Самарской, Курской областей и Алтайского края.

Вся продукция, не отвечающая качеству и требованиям Роспотребнадзора, была изъята. Ко всем субъектам, допустившим правонарушения, применены административные меры.

Представители надзорного ведомства призывают потребителей быть бдительными, приобретая молочные продукты. Они советуют покупать их только в местах, имеющих соответствующее холодильное оборудование, поскольку молоко – продукт скоропортящийся.