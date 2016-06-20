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Обнаружено 600 неудовлетворительных проб молочной продукции за 6 месяцев 2016 года в ходе выборочных проверок Роспотребнадзора
Сюжеты:
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Обнаружено 600 неудовлетворительных проб молочной продукции за 6 месяцев 2016 года в ходе выборочных проверок Роспотребнадзора

20 июня 2016, 16:45Здоровье и экология
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