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В Черноисточинском пруду гибнет рыба: экологи Нижнего Тагила сообщают о зеленом прибое (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Черноисточинском пруду гибнет рыба: экологи Нижнего Тагила сообщают о зеленом прибое (ФОТО)

20 июня 2016, 19:35Здоровье и экологияДенис Таратонов
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