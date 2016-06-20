В Черноисточинском пруду гибнет рыба: экологи Нижнего Тагила сообщают о зеленом прибое (ФОТО)

Ещё 15 июня представители координационного совета по вопросам экологи из Нижнего Тагила выявили на Черноисточинском пруду многочисленные нарушения экологической безопасности. Сегодня они сообщили о погибающей в водоёме рыбе. Это происходит из-за бурного развития примитивных водорослей:

Фотографии были сделаны сегодня утром на берегу Черноисточинского пруда. За последние несколько дней зеленый прибой из водорослей явно себя проявил. Появилась дохлая рыба.

Сине-зеленые водоросли в процессе гниения выделяют токсины. Рыба не выдерживает такой воды. Основной источник появления этих водорослей — продукты жизнедеятельности человека. Те стоки, которые сливаются с огородов, от частных домов, служат удобрением для этих водорослей, -- сообщил редакции TagilCity.ru руководитель организации «Экоправо» Андрей Волегов.

Активное развитие сине-зеленых водорослей служит одним из индикаторов, по которому можно судить о загрязненности водоёма. Стоит помнить, что Черноисточинский пруд используется для питьевых нужд. Наличие в воде гниющей рыбы лишь усугубляет проблему.