В Ивдельском городском округе горит лес после взрыва на газопроводе
20 июня 2016, 14:30Здоровье и экология
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Авария на магистральном газопроводе произошла 20 июня, примерно в 5:20 утра. Возгорание газа, произошедшее в следствие взрыва, повлекло за собой лесной пожар.
Взрывом поврежден газопровод, проложенный в районе 44-го километра автодороги Ивдель-ХМАО. Пламя, вспыхнувшее в результате чрезвычайного происшествия, распространяется вглубь леса.
По данным МЧС, в произошедшей аварии никто не пострадал, газоснабжение жителей не нарушено, движение транспорта в районе происшествия осуществляется в обычном режиме, пожар не представляет угрозы для расположенных поблизости населенных пунктов.
В настоящее время ликвидация возгорания продолжается. На месте аварии работают 12 единиц техники и 47 человек личного состава, среди них сотрудники газовой службы.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей