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В Нижнем Тагиле начнут делать микрохирургические операции на глазах
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле начнут делать микрохирургические операции на глазах

20 июня 2016, 15:30Здоровье и экологияПавел Щербина
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