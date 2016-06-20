В Нижнем Тагиле начнут делать микрохирургические операции на глазах

Представители медицинского центра сообщают, что ежемесячно в Нижнем Тагиле планируется проводить 40 хирургических операций на глазах. Работать в городе будут выездные бригады опытных врачей из Екатеринбурга.

Появление операционного блока в Нижнетагильском представительстве Центра «Микрохирургия глаза» позволит решить эту проблему. На начальном этапе здесь будут выполнять более 500 операций в год. Акцент сделают на хирургию катаракты, которая сегодня является самой востребованной. Важно, что все операции будут проводиться по полису ОМС, бесплатно для пациента рассказала начальник пресс-службы Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» - Кесель Ирина.

Примечательно, что хирургическое лечение будет проходить амбулаторно. Это означает, что пациентам не придётся лежать в больнице.

Первыми опробовать на себе новый вид лечения в Нижнем Тагиле предстоит людям, которые сейчас ждут своей очереди на операцию.

В октябре 2014 года нижнетагильский центр Микрохирургии глаза отметил своё 20-летие.