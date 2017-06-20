Полезные девайсы и гаджеты для ваших домашних питомцев

Собаки – лучшие друзья человека и полноценные члены его семьи. Им тоже необходимо ваше внимание, любовь и забота. Но современный ритм жизни не всегда оставляет время и силы владельцам, чтобы порадовать, побаловать или удивить своего питомца. Конечно, можно купить вкусную косточку из жил или специальный шоколад для собак, можно принести пакетик жидкого корма Пан-Пес или Педигри отзывы о которых следует изучить еще до приобретения и убедиться, что здоровью питомца они не навредят. А можно обратить внимание на технологические новинки, появившиеся на рынке, которые и накормят животное в ваше отсутствие, и развлекут его, и позволят следить за его передвижениями по дому, и помогут контролировать состояние его здоровья и физическую активность.