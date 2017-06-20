Полезные девайсы и гаджеты для ваших домашних питомцев
Можно купить вкусную косточку из жил, можно взять пакетик жидкого корма Пан-Пес или Педигри отзывы о которых лучше изучить еще до приобретения. А можно обратить внимание на технологические новинки, которые накормят и развлекут животное в ваше отсутствие.
Собаки – лучшие друзья человека и полноценные члены его семьи. Им тоже необходимо ваше внимание, любовь и забота. Но современный ритм жизни не всегда оставляет время и силы владельцам, чтобы порадовать, побаловать или удивить своего питомца. Конечно, можно купить вкусную косточку из жил или специальный шоколад для собак, можно принести пакетик жидкого корма Пан-Пес или Педигри отзывы о которых следует изучить еще до приобретения и убедиться, что здоровью питомца они не навредят. А можно обратить внимание на технологические новинки, появившиеся на рынке, которые и накормят животное в ваше отсутствие, и развлекут его, и позволят следить за его передвижениями по дому, и помогут контролировать состояние его здоровья и физическую активность.
Гаджеты и девайсы для собак и их хозяев
Товары для собак на отечественном рынке представлены в широком ассортименте и для любого бюджета. При желании обзавестись полезным высокотехнологичным гаджетом для своего питомца не лишним будет ознакомиться с самыми актуальными новинками.
ТОП-5 самых популярных товаров для собак
- Автоматические устройства для кормления и поилки. Миски со специальной охлаждающей воду или еду прокладкой, которые позволят даже в жару сохранить пищу и воду свежей более 8 часов. Умные кормушки, управляемые при помощи смартфона: вам достаточно подобрать качественный сухой корм для своей собаки, предварительно изучив отзывы о Педигри, Акана, Ориджинал и др. производителях, заполнить им контейнер и установить на телефон приложение. А этот девайс сам определит количество калорий, необходимое собаке в сутки, сравнит их с нормой потребления других представителей этой же породы, веса, возраста и уровня активности. После чего еда будет выдаваться питомцу строго по часам и в определенном объеме. Также появились в продаже миски с веб-камерами на колесиках, которые помогут накормить питомца в ваше отсутствие при помощи смартфона. Кормушки «антиглотай» устроены таким образом, чтобы собака научилась есть более аккуратно и размеренно. Автоматические кормушки с весами и камерой, с дозатором еды и диспенсером для воды – они следят за массой вашей собаки, а встроенная камера необходима для своевременной оценки необычного, возможно обусловленного болезнью, поведения питомца.
Выбирая подарки для своих питомцев, вы должны помнить, что живое общение не сможет заменить ни один высокотехнологичный и мультифункциональный гаджет. Найдите хоть немного времени в своем плотном графике и обязательно поговорите, поиграйте со своей собакой. Это будет самым большим вознаграждением для нее за преданность и безусловную любовь к вам.