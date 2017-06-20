Российские врачи во время обследования не обнаружили ни одного абсолютно здорового ученика старших классов

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков России подвели итоги обследования старшеклассников, которое проводилось в течение 10 лет – с 2005 по 2015 годы.

Результаты исследования показали: ситуация со здоровьем детей стала сейчас гораздо хуже. В настоящее время медики не обнаружили ни одного российского школьника, о котором можно было бы сказать, что он абсолютно здоров, об этом сообщает газета «Известия».

Согласно тем же исследованиям, среди первоклассников 4,3% детей являются абсолютно здоровыми. Но в дальнейшем, в течение обучения в школе, у учащихся развиваются близорукость, сколиоз и язвенная болезнь.

По мнению специалиста Минздрава, мальчики показали наибольшую частоту нарушений здоровья в сравнении с девочками на протяжении почти всего периода обучения в школе. Однако девочки к 11 классу опережают сверстников-мальчиков по распространенности болезней.

Профессор медицина Ирина Рапопрт видит причину повышения заболеваемости школьников в следующем:

Постоянно растет учебная нагрузка, дети находятся в стрессовой ситуации в связи с подготовкой и сдачей Единого государственного экзамена и экзаменов в 9-м классе. Реорганизация учебных учреждений также сказалась на психологическом климате в школах. Все эти психологические факторы привели к увеличению распространенности психосоматических заболеваний у детей.