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Российские врачи во время обследования не обнаружили ни одного абсолютно здорового ученика старших классов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Российские врачи во время обследования не обнаружили ни одного абсолютно здорового ученика старших классов

20 июня 2017, 20:10Здоровье и экология
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