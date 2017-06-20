Российские врачи во время обследования не обнаружили ни одного абсолютно здорового ученика старших классов
При обследовании российских школьников одиннадцатых классов врачи выяснили, что нет ни одного ученика, который бы не имел какого-либо заболевания.
НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков России подвели итоги обследования старшеклассников, которое проводилось в течение 10 лет – с 2005 по 2015 годы.
Результаты исследования показали: ситуация со здоровьем детей стала сейчас гораздо хуже. В настоящее время медики не обнаружили ни одного российского школьника, о котором можно было бы сказать, что он абсолютно здоров, об этом сообщает газета «Известия».
Согласно тем же исследованиям, среди первоклассников 4,3% детей являются абсолютно здоровыми. Но в дальнейшем, в течение обучения в школе, у учащихся развиваются близорукость, сколиоз и язвенная болезнь.
По мнению специалиста Минздрава, мальчики показали наибольшую частоту нарушений здоровья в сравнении с девочками на протяжении почти всего периода обучения в школе. Однако девочки к 11 классу опережают сверстников-мальчиков по распространенности болезней.
Профессор медицина Ирина Рапопрт видит причину повышения заболеваемости школьников в следующем:
Постоянно растет учебная нагрузка, дети находятся в стрессовой ситуации в связи с подготовкой и сдачей Единого государственного экзамена и экзаменов в 9-м классе. Реорганизация учебных учреждений также сказалась на психологическом климате в школах. Все эти психологические факторы привели к увеличению распространенности психосоматических заболеваний у детей.
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