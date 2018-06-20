Россельхознадзор выявил нарушения при добыче торфа под Нижним Тагилом (ФОТО)
В Пригородном районе Свердловской области накануне был обнаружен котлован, который был создан незаконно.
Проверка была осуществлена сотрудниками Россельхознадзора по требованию экологов Нижнего Тагила.
На протяжении последних трех лет мы продолжаем фиксировать нарушения в урочище Раскорчёвки, справа от автодороги Екатеринбург-Серов - 129 км., на участке земель, разрешенном для использования в качестве сельскохозяйственных угодий, происходит глубокое снятие плодородного слоя земли с его вывозом на территорию бывшего тепличного хозяйства Николо-Павловское для последующей его реализации пишет экозащитник Андрей Волегов в соцсетях.
Фото: Андрей Волегов
В ходе исследования указанного участка земли было установлено, что там располагается котлован длиной 344,91 метр и площадью 6871,37 квадратных метров. Котлован появился вследствие добычи торфа.
Фото: Россельхознадзор
По результатам проверки собственник земельного участка получил протокол об административном правонарушении. В частности, землевладельца обвиняют в самовольном снятии и перемещении плодородного слоя почвы. Лицу выдано предписание об устранении нарушения требований земельного законодательства РФ.
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