Россельхознадзор выявил нарушения при добыче торфа под Нижним Тагилом (ФОТО)

На протяжении последних трех лет мы продолжаем фиксировать нарушения в урочище Раскорчёвки, справа от автодороги Екатеринбург-Серов - 129 км., на участке земель, разрешенном для использования в качестве сельскохозяйственных угодий, происходит глубокое снятие плодородного слоя земли с его вывозом на территорию бывшего тепличного хозяйства Николо-Павловское для последующей его реализации пишет экозащитник Андрей Волегов в соцсетях.