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Шквалистый ветер, град и ливни ожидаются в Нижнем Тагиле 20 и 21 июня
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Шквалистый ветер, град и ливни ожидаются в Нижнем Тагиле 20 и 21 июня

20 июня, 20:55Здоровье и экология
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