Шквалистый ветер, град и ливни ожидаются в Нижнем Тагиле 20 и 21 июня
20 июня, 20:55Здоровье и экология
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Синоптики обещают, что 20 и 21 июня в Нижнем Тагиле будет дуть сильный ветер, и пройдут ливни с градом.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сегодня, 20 июня, во второй половине дня, а также ночью 21 июня в Нижнем Тагиле возможно шквалистое усиление ветра, порывы которого будут достигать 25 м/с и больше.
Кроме того, по информации от ФГБУ «Уральское УГМС», на территории города пройдут грозы, крупный град и сильные ливни.
Напомним, что 11 июня гроза с градом прошла на ГГМ в Нижнем Тагиле.
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