В Свердловской области заполнят рыбой три водоема

Экологическая помощь будет оказана Исетскому водохранилищу, Волчихинскому водохранилищу и Верхне-Сысертскому пруду. В водоемы запустят мальков сазана, судака, толстолобика. По результатам исследований установлено, что данные породы рыб наиболее подходят для этих водоемов.

Зарыбление повышает рекреационное и рыбохозяйственное значение водоемов. Рыбы съедают часть водорослей, что способствует самоочищению водохранилищ и пруда.