Названо число заразившихся коронавирусом в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:36Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Нижнем Тагиле за сутки зафиксировали 26 новых случаев заражения COVID-19, сообщает региональный оперативный штаб.
Сюжеты: Нижний Тагил, Коронавирус
За все время пандемии коронавирусом заболели 441 тагильчанин. Вчера было зафиксировано рекордное число инфицированных в Нижнем Тагиле — 29 человек.
По состоянию на 20 июня, в Свердловской области выявлено 224 новых зараженных, общее число заболевших, по данным штаба, составляет 10 725 человек. За сутки умерло пять человек, всего в регионе от вируса скончались 69 человек. В России за прошедшие сутки зафиксировано 7 889 случаев коронавируса.
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