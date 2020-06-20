Названо число заразившихся коронавирусом в Нижнем Тагиле

За все время пандемии коронавирусом заболели 441 тагильчанин. Вчера было зафиксировано рекордное число инфицированных в Нижнем Тагиле — 29 человек.

По состоянию на 20 июня, в Свердловской области выявлено 224 новых зараженных, общее число заболевших, по данным штаба, составляет 10 725 человек. За сутки умерло пять человек, всего в регионе от вируса скончались 69 человек. В России за прошедшие сутки зафиксировано 7 889 случаев коронавируса.