В Нижнем Тагиле объявлено экстренное предупреждение из-за пожароопасности
Сегодня, 15:02Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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С 21 по 23 июня в Свердловской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, сообщает ЕДДС Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил
В течение этих дней сохранится пятый класс горимости леса. В связи с этим рекомендуется запретить отжиг сухой травы рядом с лесным массивом. При возникновении ЧС тагильчанам рекомендуют обратиться в ЕДДС.
В прошлые выходные также было объявлено о высокой вероятности возникновения пожаров, тогда сообщалось о четвёртом классе горимости.
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