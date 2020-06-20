В России COVID-19 заразились еще 7 889 человек

Среди выявленных за последние сутки у 32,7% пациентов не было симптомов заболевания. За сутки умер 161 пациент, за все время пандемии — более 8 тысяч россиян. Выписаны за сутки 10 186 человек, всего вылечившихся насчитывается 334 592. За весь период распространения COVID-19 проведено 16,6 млн тестов.