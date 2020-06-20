В России COVID-19 заразились еще 7 889 человек

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За минувшие сутки коронавирус подтвердился у 7 889 россиян, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.
Сюжеты: Коронавирус
Таким образом, число инфицированных в России достигло 576 952 человек. Новые случаи зафиксированы в 85 регионах.
Среди выявленных за последние сутки у 32,7% пациентов не было симптомов заболевания. За сутки умер 161 пациент, за все время пандемии — более 8 тысяч россиян. Выписаны за сутки 10 186 человек, всего вылечившихся насчитывается 334 592. За весь период распространения COVID-19 проведено 16,6 млн тестов.
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