В Свердловской области за сутки коронавирусом заболели 224 человека

За все время пандемии коронавирусом в регионе заболели 10725 свердловчан.

Новые случаи зафиксированы в 22 муниципалитетах области. За сутки выписано 299 человек (всего 5359 свердловчан). Также по сообщению оперштаба, 82 человека находятся в тяжелом состоянии, их них 44 — подключены к аппаратам ИВЛ. В состоянии средней тяжести — 641, состояние остальных оценивается как удовлетворительное.