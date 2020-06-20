В Свердловской области за сутки коронавирусом заболели 224 человека
Сегодня, 13:10Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Как рассказали в оперативном штабе, в Свердловской области за прошедшие сутки зарегистрировали 224 новых случая заражения COVID-19.
Сюжеты: Коронавирус
За все время пандемии коронавирусом в регионе заболели 10725 свердловчан.
Новые случаи зафиксированы в 22 муниципалитетах области. За сутки выписано 299 человек (всего 5359 свердловчан). Также по сообщению оперштаба, 82 человека находятся в тяжелом состоянии, их них 44 — подключены к аппаратам ИВЛ. В состоянии средней тяжести — 641, состояние остальных оценивается как удовлетворительное.
В России за прошедшие сутки зафиксировано 7 889 случаев коронавируса.
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