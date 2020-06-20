За сутки от коронавируса скончались пять свердловчан
Сегодня, 13:24Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Свердловской области за сутки от коронавируса скончались пять человек, сообщает оперштаб региона.
Сюжеты: Коронавирус
Общее число летальных исходов — 69.
За последние сутки коронавирусом заразились 224 жителя Свердловской области. Общее количество заболевших достигло 10 725. За сутки выздоровели 299 человек, за все время пандемии — 5 359 человек.
В России зарегистрировали 7 889 новых случаев COVID-19, общее число инфицированных — 576 952 человек.
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