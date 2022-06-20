Град, штормовой ветер и ливни ожидаются в Нижнем Тагиле

Днем 20 июня, в течение суток 21 июня и ночью 22 июня местами пройдут ливни, крупный град, а также ожидаются грозы и порывы ветра до 25 м/с.
В МЧС рекомендовали в такую погоду не выходить из дома и отказаться от дальних поездок. Если сильный ветер или гроза застанут на улице, то рекомендуется держаться дальше от остановок, линий электропередачи, деревьев и рекламных стендов.
При нахождении дома, рекомендуется закрывать окна и держаться в стороне от электроприборов.
Водителям посоветовали также быть бдительнее и осторожнее.