Высокий уровень загрязнения тагильского воздуха зафиксирован в апреле

По данным «Уральского УГМС», в апреле 2022 года уровень загрязнения воздуха в городе был отнесен к третьей категории — высокий. Определялся он превышением сероводорода до 6 ПДК на станции в Тагилстроевском районе.
Также на Сухоложском поселке максимальную среднемесячную концентрацию превысил бензапирен — до 4,8 ПДК, а максимальную разовую концентрацию — формальдегид — 1,6 ПДК. Этилбензол превышал максимальную среднесуточную концентрацию на Вагонке — 1,2 ПДК. Озон был выше нормы на Тагилстрое — 1,2 разовой ПДК.
При этом месяцем ранее, в марте, уровень загрязнения воздуха в Нижнем Тагиле был очень высокий.
Напомним, половину времени за полгода воздух в Нижнем Тагиле, по данным замеров TagilCity.ru и УГМС, был с превышением нормы загрязнений — это 94 дня из 182. В среднем выбросы с заводов фиксировались каждый второй день.