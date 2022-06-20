Высокий уровень загрязнения тагильского воздуха зафиксирован в апреле

Высокий уровень загрязнения тагильского воздуха зафиксирован в апреле
Высокий уровень загрязнения тагильского воздуха зафиксирован в апреле
Сегодня, 12:26Здоровье и экологияАнна ГригорьеваФото: TagilCity. ru
Уровень загрязнения воздуха в Нижнем Тагиле за апрель был высоким из-за загрязнения сероводородом до 6 ПДК.

По данным «Уральского УГМС», в апреле 2022 года уровень загрязнения воздуха в городе был отнесен к третьей категории — высокий. Определялся он превышением сероводорода до 6 ПДК на станции в Тагилстроевском районе.

Также на Сухоложском поселке максимальную среднемесячную концентрацию превысил бензапирен — до 4,8 ПДК, а максимальную разовую концентрацию — формальдегид — 1,6 ПДК. Этилбензол превышал максимальную среднесуточную концентрацию на Вагонке — 1,2 ПДК. Озон был выше нормы на Тагилстрое — 1,2 разовой ПДК.

При этом месяцем ранее, в марте, уровень загрязнения воздуха в Нижнем Тагиле был очень высокий.

Напомним, половину времени за полгода воздух в Нижнем Тагиле, по данным замеров TagilCity.ru и УГМС, был с превышением нормы загрязнений — это 94 дня из 182. В среднем выбросы с заводов фиксировались каждый второй день.

Фото:TagilCity.ru

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