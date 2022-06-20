Зараженные цитрусы ввезли в Свердловскую область

Сельхозспециалисты заявили о выявлении вредителя в крупных партиях цитрусовых. Согласно информации Россельхознадзора по Свердловской области, щитовка поразила 4 тонны привезенных лимонов и 3 тонны мандаринов.
Вредитель наносит большой урон сельскому хозяйству по всему миру. Вместе с тем, по заверениям агрономов, для здоровья людей подобные плоды безвредны, их лишь нужно помыть перед употреблением.
А в конце мая специалисты Россельхознадзора обнаружили куриный фарш с сальмонеллой и предотвратили попадание опасного продукта на столы граждан.