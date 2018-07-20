30-градусная жара вернется в Нижний Тагил с 23 июля

Уральский гидрометцентр сообщает, что 20, 21 и 22 июля в Нижнем Тагиле будет сохраняться температура в пределах 22...24 градусов тепла. В пятницу, 20 июля, возможны небольшие осадки, тогда как в субботу и воскресенье будет солнечно и ясно.

Но уже с понедельника, 23 июля, в городе ожидается повышение температуры. В течение недели столбик термометра будет расти с 24 до 30 градусов тепла. Осадков не будет до воскресенья, 29 июля, когда синоптики прогнозируют небольшой дождь с грозами.