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30-градусная жара вернется в Нижний Тагил с 23 июля
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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30-градусная жара вернется в Нижний Тагил с 23 июля

Сегодня, 13:30Здоровье и экология
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