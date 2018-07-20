Были ли нарушения? Прокуратура проводит проверку по ситуации с водой в Североуральске

Было установлено, что днем 16 июля на реке Калья образовался провал русла реки диаметром 10 метров. Место разрушения располагается в 200 метрах от источника питьевого водоснабжения горожан и жителей поселков.

В прокуратуре отмечают, что вода в город и поселки подается в полном объеме. Сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы воды на различные показатели.

Прокуратура приняла меры реагирования к администрации Североуральского городского округа. Специалисты уже запросили необходимую информацию от мэрии, от АО «Севуралбокситруда», которому принадлежит насосная, и от контрольных органов. Жители получают бутилированную и подвозную воду. В течение дня 19 июля горожане получили 2 400 пятилитровых бутылок, каждому жителю выдали по одной бутылке. Также подвезено шесть цистерн с неограниченным количеством литров воды.