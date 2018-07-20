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Были ли нарушения? Прокуратура проводит проверку по ситуации с водой в Североуральске
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Были ли нарушения? Прокуратура проводит проверку по ситуации с водой в Североуральске

Сегодня, 09:00Здоровье и экология
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