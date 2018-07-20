Проверка СК организована после новости об изуродованной в Екатеринбурге пациентке

Доследственная проверка была организована после того, как информация о пострадавшей 40-летней женщине появилась в региональных СМИ. Журналисты сообщали, что по причине оказания медицинских услуг ненадлежащего качества пациентке был причинен вред.

Жертва пластического хирурга является уроженкой Сургута. Она рассказала, что намеревалась подтянуть грудь, однако из-за неудачной операции у пациентки возникли проблемы. Понадобилась вторая операция, после которой у женщины появились сильные боли. Третье хирургическое вмешательство проходило уже в Москве. Сейчас тело пациентки изуродовано, ей предстоит длительное лечение.