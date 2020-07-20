На Урале ожидаются опасные погодные явления после периода аномальной жары
Сильные ливни и штормовой ветер пройдут в Свердловской и Челябинской области. Установившийся жаркий период на Урале сменится сильными ветрами, достигающими скорости до 25-27 метров в секунду. Ожидается снижение температур, пишут «Новые известия».
По мнению научного руководителя гидрометцентра Романа Вильфанда, когда в течение длительного периода фиксируются высокие температуры, их небольшое изменение в сторону понижения становится причиной нагнетания холодного фронта и данная динамка происходит с большой скоростью.
В грядущих погодных изменениях есть положительные стороны, такие как сокращение количества пожаров на территории Урала.
Подобные погодные явления ожидают Кемеровскую и Курганскую области, также затронут сильные дожди и ветер, юг Тюменской области и север Томской.
Роман Вильфанд уже прогнозировал жаркое лето на Урале и уточнял, что после жары ожидается похолодание.
Напомним, ранее из-за аномальной жары в Нижнем Тагиле была объявлена чрезвычайная пожароопасность. Кроме того, в Свердловской области ожидаются ливни, грозы и град.