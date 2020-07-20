На Урале ожидаются опасные погодные явления после периода аномальной жары

По мнению научного руководителя гидрометцентра Романа Вильфанда, когда в течение длительного периода фиксируются высокие температуры, их небольшое изменение в сторону понижения становится причиной нагнетания холодного фронта и данная динамка происходит с большой скоростью.

В грядущих погодных изменениях есть положительные стороны, такие как сокращение количества пожаров на территории Урала.

Подобные погодные явления ожидают Кемеровскую и Курганскую области, также затронут сильные дожди и ветер, юг Тюменской области и север Томской.

Роман Вильфанд уже прогнозировал жаркое лето на Урале и уточнял, что после жары ожидается похолодание.