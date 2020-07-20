В Екатеринбурге в минувшие выходные половина томграфов перестала работать из-за жары

По словам источника, проблемы возникли в КТ-центрах горбольниц № 14 и № 24.

Из-за жары перегрелись и не работают два компьютерных томографа в 24 и 14 больнице Екатеринбурга, пациентов на КТ везут в госпиталь ветеранов. Это часто случается в жару. Просто сегодня это получилось одновременно, сообщил изданию источник.

Руководитель курганского медицинского центра «Альфа-мед», где также работает томограф, подтвердил, что для оборудования требуется охлаждение. Он отметил, что компьютеры перегреваются. Они находятся в отдельном помещении, где располагается и управление. Там устанавливается кондиционер, поддерживающий определенную температуру.

В КТ-центре ГКБ № 14 рассказали, что в настоящий момент работа оборудования восстановлена. В горбольнице № 24 ситуацию прокомментировать отказались.

В оперативном штабе подтвердили, что томографы в больницах не работали.