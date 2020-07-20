В Нижнем Тагиле планируют рекультивировать Рудник им. III интернационала

Рудник им. III Интернационала является общим названием нарушенных земель. Их примерная площадь составляет 250 гектаров. После того, как рудник прекратили использовать в 1991 году, остались отвалы, провалы земной поверхности, отработанные карьеры, трассы сброса шахтных вод, зоны обрушения и так далее.

Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области в 2021 году запланирована работа по оценке объекта накопленного вреда окружающей среде, нарушенных земель рудника (шахты «Чадар», «Северо-Ольховская», «Южно-Ольховская»), рассказали TagilCity.ru в пресс-службе администрации города.

Там же отметили, что после этого объект планируется включить в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде (ГРОНВОС). После того, как будет разработана проектно-сметная документация и пройдена госэкспертиза, Министерство природных ресурсов и экологии региона подготовит заявку на выделение средств для проведения рекультивации.

Стоимость мероприятий не называется, так как она может быть определена по итогам проведения оценки состояния земель. Тогда же определят и метод рекультивации.

Ранее проекты рекультивации также разрабатывались в 1983 и 2001 годах. Однако мероприятия так и не были проведены, так как отсутствовало федеральное финансирование, а также объект не был включен в ГРОНВОС.