В Нижнем Тагиле 468 добровольцев прошли тестирование на антитела к коронавирусу
Сегодня, 08:54Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В Нижнем Тагиле 2 июля завершилось проведение тестирования на наличие антител к коронавирусу. В нем приняли участие 468 добровольцев, рассказали TagilCity.ru в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил, Коронавирус
В общей сложности по Свердловской области были протестированы 3150 человек.
Заявки на участие подали около 15 тысяч человек. Возраст желающих составил от нуля до 92 лет. Большинство из них являются жителями Екатеринбурга и близлежащих населенных пунктов.
В результате были отобраны кандидаты, их расформировали по возрастным группам. Каждый доброволец получил результат исследования по смс или электронной почте. На данный момент ведется обработка полученных данных.
7 июля в свердловском оперативном штабе рассказали о том, что из общего числа протестированных граждан на тот момент, антитела были выявлены менее чем у 10% человек.
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