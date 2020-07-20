В Нижнем Тагиле 468 добровольцев прошли тестирование на антитела к коронавирусу

В общей сложности по Свердловской области были протестированы 3150 человек.

Заявки на участие подали около 15 тысяч человек. Возраст желающих составил от нуля до 92 лет. Большинство из них являются жителями Екатеринбурга и близлежащих населенных пунктов.

В результате были отобраны кандидаты, их расформировали по возрастным группам. Каждый доброволец получил результат исследования по смс или электронной почте. На данный момент ведется обработка полученных данных.