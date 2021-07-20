Акушерское отделение Березовской ЦГБ закрывают из-за роста заболеваемости COVID-19

Акушерское отделение Березовской ЦГБ закрывают из-за роста заболеваемости COVID-19
Акушерское отделение Березовской ЦГБ закрывают из-за роста заболеваемости COVID-19
Сегодня, 12:12Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
С 20 июля работа акушерского отделения Берёзовской центральной горбольнице временно приостановлена. Данное решение связано с высоким уровнем заболеваемости COVID-19.

Все роженицы будут направлены в Екатеринбург в ГАУЗ СО «Областная детская клиническая больница». Исключение составят только нетранспортабельные роженицы. Об этом сообщили в пресс-службе Берёзовской ЦГБ «Областной газете».

Решение о закрытии роддома принял областной Минздрав с целью обезопасить женщин и детей от коронавирусной инфекцией.

Работа женской консультации будет осуществляться в прежнем режиме, отметили в больнице.

Напомним, что в городской больнице Серова внепланово было закрыто акушерское отделение до особого распоряжения. Женщин отправят рожать в Краснотурьинск.

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