Грозы и ветер ожидаются в Свердловской области в конце этой недели

Грозы и ветер ожидаются в конце недели на Среднем Урале

Дожди и ветер ожидаются в Свердловской области в конце этой недели. Жара сменится сначала грозами, а затем прохладой.

Похолодание придет на север Свердловской области к конце текущей недели, сообщает Гидрометцентр. 21, 22, 23 и 24 июля в регионе будет жарко — до +32 днем, но дождливо и ветрено. По прогнозам синоптиков, местами на Урале, начиная со среды 21 июля пройдут сильные грозы, сопровождающиеся ветром с порывами до 15-17 метров в секунду. В воскресенье 25 июля метеорологи прогнозируют похолодание до +22 градусов в дневные часы и +14 ночью. Исходя из долгосрочных прогнозов, следующая неделя на Среднем Урале будет пасмурной, дождливой и холодной — столбики термометров не поднимутся выше +14 градусов. Напомним, на этой неделе в некоторых регионах России ожидается аномальная жара — температура воздуха поднимется на этой неделе до +44 градусов. 40-градусная жара ожидается в регионах России

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