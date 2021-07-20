Грозы и ветер ожидаются в Свердловской области в конце этой недели

Грозы и ветер ожидаются в Свердловской области в конце этой недели
Грозы и ветер ожидаются в Свердловской области в конце этой недели
Сегодня, 14:12Здоровье и экологияФото: Евгения Гаева

Грозы и ветер ожидаются в конце недели на Среднем Урале

Дожди и ветер ожидаются в Свердловской области в конце этой недели. Жара сменится сначала грозами, а затем прохладой.

Похолодание придет на север Свердловской области к конце текущей недели, сообщает Гидрометцентр. 21, 22, 23 и 24 июля в регионе будет жарко — до +32 днем, но дождливо и ветрено.

По прогнозам синоптиков, местами на Урале, начиная со среды 21 июля пройдут сильные грозы, сопровождающиеся ветром с порывами до 15-17 метров в секунду.

В воскресенье 25 июля метеорологи прогнозируют похолодание до +22 градусов в дневные часы и +14 ночью.

Исходя из долгосрочных прогнозов, следующая неделя на Среднем Урале будет пасмурной, дождливой и холодной — столбики термометров не поднимутся выше +14 градусов.

Напомним, на этой неделе в некоторых регионах России ожидается аномальная жара — температура воздуха поднимется на этой неделе до +44 градусов.

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