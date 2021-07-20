На принуждение к вакцинации от коронавируса пожаловались фармацевты в Екатеринбурге

Напомним, в середине июля Роструд обязал работодателей отстранять непривитых от коронавируса сотрудников. Даже тех, кто работает удаленно. В правилах говорится, что от работы без сохранения зарплаты могут отстранить непривитых, если они отказываются от вакцинации, не имея при этом противопоказаний.