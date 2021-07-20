На принуждение к вакцинации от коронавируса пожаловались фармацевты в Екатеринбурге

На принуждение к вакцинации от коронавируса пожаловались фармацевты в Екатеринбурге
На принуждение к вакцинации от коронавируса пожаловались фармацевты в Екатеринбурге
Сегодня, 15:41Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru

О принуждении к вакцинации сообщают фармацевты Екатеринбурга

Екатеринбургские фармацевты пожаловались на принуждение к участию в вакцинации от коронавирусной инфекции под угрозой увольнения.

Отстранением от работы угрожают сотрудникам одной из аптек Екатеринбурга за отказ от вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сотрудники фармации, входящей в федеральную сеть, рассказали Ура.ру.

Руководитель сказал, что я обязана привиться от коронавируса, хотя я неоднократно отказывалась. Недавно сказал, что отправит меня в неоплачиваемый отпуск, пока не привьюсь, сообщила одна из сотрудниц аптеки.

По ее словам, подобные ситуации происходят и с фармацевтами из других филиалов.

Напомним, в середине июля Роструд обязал работодателей отстранять непривитых от коронавируса сотрудников. Даже тех, кто работает удаленно. В правилах говорится, что от работы без сохранения зарплаты могут отстранить непривитых, если они отказываются от вакцинации, не имея при этом противопоказаний.

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ЕкатеринбургКоронавирус
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