Президент РФ потребовал контролировать исполнение соглашений по снижению выбросов

Президент РФ потребовал контролировать исполнение соглашений по снижению выбросов
Президент РФ потребовал контролировать исполнение соглашений по снижению выбросов
Сегодня, 12:43Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
Президент РФ Владимир Путин во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, заявил, что региональные власти должны контролировать исполнение предприятиями подписанных соглашений о квотировании вредных выбросов в атмосферный воздух.

На заседании президенту сообщили, как реализуются данные им по этому вопросу поручения. Также ему рассказали, что власти регионов подписали с компаниями 33 соглашения по ограничению вредных выбросов, пишет ТАСС.

Сейчас квоты на выбросы загрязняющих веществ действуют в 12 городах: Нижнем Тагиле, Красноярске, Липецке, Челябинске, Магнитогорске, Норильске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Братске, Омске, Череповце и Чите. В этих городах к 2024 году количество вредных выбросов должно снизиться не менее чем на 20%.

В конце июня 2021 года Советом Федерации был одобрен закон, позволяющий правительству РФ вводить квоты на все города с сильным загрязнением воздуха.

Напомним, проект «Чистый воздух» был создан с целью снижения уровня загрязнения воздуха в крупных промышленных центрах. На этот проект было выделено более 500 миллиарда рублей.

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