Штормовое предупреждение объявлено на выходные в Свердловской области

Штормовое предупреждение объявлено на выходные в Свердловской области
Штормовое предупреждение объявлено на выходные в Свердловской области
Сегодня, 17:04Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru

Штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области

Из-за надвигающихся гроз штормовое предупреждение объявлено на 21–23 июля в Свердловской области. Порывы ветра в период непогоды будут достигать 17 метров в секунду.

С середины недели синоптики прогнозируют сильные дожди, грозы и усиление ветра на территории Среднего Урала. В связи с неблагоприятными погодными условиями на период с 21 по 23 июля в региональном МЧС просят жителей быть внимательнее и осторожнее.

Спасатели рекомендуют свердловчанам отказаться от отдыха на природе, походов и сплавов, а также дальних поездок на автомобиле.

Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стойте рядом с окном, по возможности выключите электробытовые приборы, напомнили в МЧС.

О возникновении чрезвычайных происшествий в период непогоды сообщайте по линии «101» или «112».

Напомним, ранее синоптики Гидрометцентра сообщили, что дожди и ветер ожидаются в Свердловской области в конце этой недели. Жара в регионе сменится сначала грозами, а затем прохладой.

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