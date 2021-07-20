Штормовое предупреждение объявлено на выходные в Свердловской области

С середины недели синоптики прогнозируют сильные дожди, грозы и усиление ветра на территории Среднего Урала. В связи с неблагоприятными погодными условиями на период с 21 по 23 июля в региональном МЧС просят жителей быть внимательнее и осторожнее.
Спасатели рекомендуют свердловчанам отказаться от отдыха на природе, походов и сплавов, а также дальних поездок на автомобиле.
Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стойте рядом с окном, по возможности выключите электробытовые приборы, напомнили в МЧС.
О возникновении чрезвычайных происшествий в период непогоды сообщайте по линии «101» или «112».
Напомним, ранее синоптики Гидрометцентра сообщили, что дожди и ветер ожидаются в Свердловской области в конце этой недели. Жара в регионе сменится сначала грозами, а затем прохладой.