Свердловчане стали лидерами среди всех жителей УрФО по боязни COVID-19

Серебро в этом рейтинге принадлежит Челябинской области, бронза у ХМАО. Четвертое место у ЯНАО и замыкает пятерку лидеров – Тюменская область. Данный рейтинг был составлен аналитиками Центра политической конъюнктуры (ЦПК).
Специалисты выявили, что каждое десятое сообщение в соцсетях посвящено новой коронавирусной инфекции, причем отзывы содержат негатив. В сообщении ЦИК отмечается, что в Свердловской области жители региона написали о коронавирусе 43 тысячи сообщений.
Среди всех регионов Российской федерации Свердловская область заняла пятое место по общему числу сообщений о COVID-19.
Напомним, что за последние две недели и-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в Свердловской области было организовано порядка 1000 дополнительных коек для пациентов. Сейчас в регионе развернуто 8,6 тысячи мест для инфицированных.