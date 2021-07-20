Свердловчане стали лидерами среди всех жителей УрФО по боязни COVID-19

Свердловчане стали лидерами среди всех жителей УрФО по боязни COVID-19
Свердловчане стали лидерами среди всех жителей УрФО по боязни COVID-19
Сегодня, 19:27Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
Жители Свердловской области оказались на первом месте по страху и обсуждению коронавируса в социальных сетях среди остальных жителей УрФО.

Серебро в этом рейтинге принадлежит Челябинской области, бронза у ХМАО. Четвертое место у ЯНАО и замыкает пятерку лидеров – Тюменская область. Данный рейтинг был составлен аналитиками Центра политической конъюнктуры (ЦПК).

Специалисты выявили, что каждое десятое сообщение в соцсетях посвящено новой коронавирусной инфекции, причем отзывы содержат негатив. В сообщении ЦИК отмечается, что в Свердловской области жители региона написали о коронавирусе 43 тысячи сообщений.

Среди всех регионов Российской федерации Свердловская область заняла пятое место по общему числу сообщений о COVID-19.

Напомним, что за последние две недели и-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в Свердловской области было организовано порядка 1000 дополнительных коек для пациентов. Сейчас в регионе развернуто 8,6 тысячи мест для инфицированных.

Сюжеты:
Коронавирус
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