Течение болезни изменилось: врач рассказал о третьей волне COVID-19 в Нижнем Тагиле

Течение болезни изменилось: врач рассказал о третьей волне COVID-19 в Нижнем Тагиле
Течение болезни изменилось: врач рассказал о третьей волне COVID-19 в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:24Здоровье и экологияЕвгения Гаева Фото: 1mediainvest.ru

Врач рассказал о третьей волне COVID-19 в Нижнем Тагиле

К третьей волне коронавируса у многих тагильчан изменилось течение болезни. В связи с этим врачам приходится применять новые методы лечения, рассказали в ГБ № 1 Нижнего Тагила.

В редакцию TagilCity.ru обратилась жительница Нижнего Тагила, посетовав, что пациентам прописывают лекарства от COVID-19, которые им противопоказаны.

Медик сказал, что если есть сопутствующие заболевания и противопоказания к приему лекарств прописанных в протоколе, это ваши проблемы, «мы лечим коронавирус и менять протокол лечения никто не будет», рассказала TagilCity.ru тагильчанка, мать которой лечилась от коронавируса в ГБ № 1 в июне.

Главный врач ГБ № 1 Нижнего Тагила Александр Павловских в разговоре с редакцией объяснил, что с начала пандемии изменилась структура пациентов. В тагильском стационаре растет число пациентов, организм которых хуже откликается на терапию, применяемую в предыдущие две волны коронавируса. Это происходит из-за постоянной мутации вируса. К третьей волне коронавируса в Нижнем Тагиле увеличилось количество тяжелых форм заболевания, в связи с этим специалисты меняют принципы лечения пациентов.

Применяются схемы в соответствии с 11-ми клиническими рекомендациями Минздрава РФ. Сейчас препараты при средне-тяжелом и тяжелом течении заболевания применяются действительно серьезные, имеющие как противопоказания, так и ряд побочных эффектов, которые в обязательном порядке учитываются при назначении лечащим врачом. Идеального лекарства не существует, есть идеальное средство предотвратить тяжелое течение и смерть — это вакцина, рассказал TagilCity.ru главврач ГБ № 1.

Руководитель больницы Нижнего Тагила подчеркнул, что еще никто из привитых пациентов, заразившихся коронавирусом, не умер от осложнений именно благодаря вакцинации.

Количество заболевших в Нижнем Тагиле растет каждый день, поэтому под места для размещения пациентов в медучреждении оборудовали все возможные помещения.

В столовых, так как они сейчас не работают по прямому назначению, организованы палаты. И в коридорах отделений установлены резервные койки на случай переполнения, куда иногда поступают пациенты, а затем переводятся в палаты, говорит Александр Павловских.

Пациентка, которая лечилась осенью 2020 года в ковидном отделении ЦГБ № 1, вспоминает, что количество больных было большим и некоторые лежали в коридорах, столовой и даже в бывших кабинетах:

В коридорах не легко не только нам — пациентам — лежать, но и врачами работать. Я лежала вообще в каком-то административном кабинете, там картины висели на стенах. Сотрудники даже свои кабинеты освобождают, чтобы медики могли больше больных под наблюдение положить, а не домой отправлять,рассказывает Алла.

В стационаре на Максарева находятся самые тяжелые больные, как только врачи видят, что пациент пошел на поправку — его перегоспитализируют на специально открытые для этого койки долечивания — в санаторий «Руш».

Главврач уточнил, что в данный момент — во время третьей волны коронавируса — в больнице нет проблемы с нехваткой медперсонала.

Желающим устроиться врачам мы уже отказываем, есть потребность только в анестезиологах-реаниматологах. рассказал главврач ГБ № 1 Нижнего Тагила.

Напомним, в начале июля медперсонал массово начал возвращаться в городскую больницу № 1 Нижнего Тагила после перепрофилирования учреждения для предоставления помощи пациентам с коронавирусом.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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