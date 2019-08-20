Причиной отравления детей в лагере в Артёмовском стало нарушение санправил на кухне
Управление Роспотребнадзора по Свердловской области завершило эпидемиологическое расследование заболеваемости острой кишечной инфекцией среди детей, отдыхающих в санаторном лагере круглогодичного действия «Талый Ключ» Артёмовского ГО, сообщает пресс-служба ведомства.
Специалисты установили, что причиной отравления явились носители норовируса среди работников пищеблока. Результаты исследования выявили РНК норовирусов 2 типа у заболевших детей и сотрудников кухни. Распространению инфекции послужило несоблюдение санитарно-противоэпидемического режима: некачественная обработка кухонного инвентаря, нарушение дезинфекционного режима, сроков реализации продукции, неисправное оборудование.
Управление Роспотребнадзора организовало комплекс мероприятий по ликвидации очага распространения ОКИ: от работы были отстранены сотрудники, которые являются носителями вируса, проведена заключительная дезинфекция на пищеблоке и в помещениях лагеря,рассказали в пресс-службе ведомства.
По итогам расследования были составлены протоколы о временном запрете деятельности лагеря и об административных правонарушениях. Администрация муниципального образования и санатория проводит мероприятия по вывозу детей с территории лагеря. Напомним, что проверка была организована по инициативе прокуратуры после сообщений в СМИ о том, что в лагере нарушают санитарные нормы.