Причиной отравления детей в лагере в Артёмовском стало нарушение санправил на кухне

Управление Роспотребнадзора организовало комплекс мероприятий по ликвидации очага распространения ОКИ: от работы были отстранены сотрудники, которые являются носителями вируса, проведена заключительная дезинфекция на пищеблоке и в помещениях лагеря,рассказали в пресс-службе ведомства.

По итогам расследования были составлены протоколы о временном запрете деятельности лагеря и об административных правонарушениях. Администрация муниципального образования и санатория проводит мероприятия по вывозу детей с территории лагеря. Напомним, что проверка была организована по инициативе прокуратуры после сообщений в СМИ о том, что в лагере нарушают санитарные нормы.