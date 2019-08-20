В Нижнем Тагиле ликвидирована огромная свалка на месте бывшей воинской части
В микрорайоне Пырловка в Нижнем Тагиле регоператор ООО «Компания «РИФЕЙ» ликвидировал огромную свалку мусора площадью 5,5 тысячи квадратных метров.
Масштабная несанкционированная свалка находилась на месте бывшей воинской части. Рядом со скоплением бытового и строительного мусора разместились участки для частной застройки. Ситуация вызывала недовольство тагильчан, о чем сообщалось в городских СМИ.
Для ликвидации свалки потребовалось пять дней, только на подъездных дорогах к территории разрушенной воинской части размещалось 120 кубометров разного мусора. Ломовоз с помощью манипулятора-клешни собрал крупные отходы, а затем экскаватор-погрузчик произвел зачистку от мелкого мусора. Объект был принят в присутствии представителей мэрии Нижнего Тагила.
Как заявила специалист муниципального управления городского хозяйства Светлана Рязанова, регоператор освободил обширную территорию, вывезено 360 кубометров мусора.
С начала года ООО «Компания «РИФЕЙ» ликвидировало в Нижнем Тагиле 35 несанкционированных свалок, это 4,6 тысячи кубометров вывезенного мусора.