В Нижнем Тагиле ликвидирована огромная свалка на месте бывшей воинской части

Масштабная несанкционированная свалка находилась на месте бывшей воинской части. Рядом со скоплением бытового и строительного мусора разместились участки для частной застройки. Ситуация вызывала недовольство тагильчан, о чем сообщалось в городских СМИ.

Для ликвидации свалки потребовалось пять дней, только на подъездных дорогах к территории разрушенной воинской части размещалось 120 кубометров разного мусора. Ломовоз с помощью манипулятора-клешни собрал крупные отходы, а затем экскаватор-погрузчик произвел зачистку от мелкого мусора. Объект был принят в присутствии представителей мэрии Нижнего Тагила.

Как заявила специалист муниципального управления городского хозяйства Светлана Рязанова, регоператор освободил обширную территорию, вывезено 360 кубометров мусора.