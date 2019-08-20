В Свердловской области 20 и 21 августа объявлено штормовое предупреждение
Сегодня, 21:17Здоровье и экологияФото: pxhere.com
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В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение о грозах и обильных осадках 20 и 21 августа, сообщает Уральское УГМС.
Система оповещения МЧС посредством СМС предупредила жителей Свердловской области о том, что во вторник и среду ожидаются грозы, сильные ливни, крупный град. Скорость ветра будет составлять до 25 метров в секунду.
Свердловчан просят соблюдать меры безопасности и при возникновении ЧС звонить по телефонам 101 и 112.
Напомним, что на прошлой неделе штормовое предупреждение продлевалось в течение трёх дней.
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