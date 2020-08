Билл Питерс, главный тренер хоккейного клуба «Автомобилист» заразился COVID-19, сообщает ТАСС.

Как сообщает спортивный директор екатеринбургского клуба Олег Гросс, диагноз подтверждён, болезнь проходит бессимптомно. Матч, между хоккейными клубами «Автомобилист» и «Трактор», назначенный на 20 августа был отменён. Причиной этого стало заболевание 11 игроков клуба «Сибирь» коронавирусом. С ними участники «Автомобилиста» встречались в Магнитогорске в мемориале имени Ромазана. Напомним, что недавно коронавирусом заразился министр энергетики России Александр Новак.

