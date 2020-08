На Урале общее число заболевших COVID-19 приблизилось к отметке в 24 тысячи

В Свердловской области число зараженных коронавирусом за все время пандемии приблизилось к отметке в 24 тысячи человек, сообщает оперативный штаб региона.

Так, за сутки специалистами было выявлено 139 случаев заражения. Всего зараженных насчитывается 23 981 человек. При этом 19 317 из них выздоровели, 68 человек — за прошедшие сутки. Отмечается, что 74 человека находятся в тяжелом состоянии, из них 42 подключены к аппаратам ИВЛ. Количество пациентов, которые находятся в состоянии средней тяжести, составляет 259 человек. Кроме того, подтверждено шесть летальных случаев. Всего за время пандемии от инфекции скончались 388 человек. В России за сутки с 19 по 20 июня было выявлено 4785 случаев заражения коронавирусом. Всего заболевших инфекцией насчитывается более 942 тысяч человек, из них выздоровели более 755 тысяч человек. Также за сутки подтверждено 110 летальных случаев. Всего от коронавируса скончались 16 099 человек.

