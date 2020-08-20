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Синоптики рассказали, какая будет погода на Урале до конца лета

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Свердловской области до конца лета. Об этом рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

По ее словам, на следующей неделе, осадков ожидается немного, а погода стане умеренно теплой. Так, до 28 августа температура составит от +9 до +14 градусов ночью, а днем от +19 до +24.

Отмечается, что во второй декаде месяца в Свердловской области прошли два дождливых циклона. Из-за этого на некоторых территориях уже выпало до двух месячных норм осадков.

Галина Шепоренко добавила, что движение циклонов было медленным. Именно потому, что они воздействовали долго, выпало много осадков.

Плотная облачность и поступление холодного воздуха в тыл циклонов привели к понижению температуры, сказала Шепоренко.

На данный момент циклон отодвигается к северу УрФО. Поэтому погода уже в выходные начнет улучшаться.

Напомним, что 17 и 18 августа в Свердловской области действовало штормовое предупреждение из-за ливней. Также МЧС предупредило о ливнях сегодня, 20 августа.

Свердловская областьпогодаливень
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