В Екатеринбурге в главной больнице для больных COVID-19 возвращают плановые приемы

В Екатеринбурге в больнице № 40, которая ранее была отдана под лечение больных коронавирусом, возвращаются плановые приемы, сообщает E1.

По словам главного врача больницы Александра Прудкова, плановая помощь будет восстановлена с 24 августа. Он отметил, что это связано со спадом заболеваемости. Он добавил, что здравоохранение готово ко второй волне коронавируса, если она будет. Кроме того, стало известно, что с 20 августа в Екатеринбурге возобновляются плановые приемы в женских консультациях. Об этом заявили в горздраве. Потоки пациенток будут распределяться на беременных и тех, кто обращается по гинекологическим вопросам. Все меры безопасности при этом будут соблюдаться.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter