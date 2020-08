В Нижнем Тагиле за сутки с 19 по 20 июня было подтверждено еще 10 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб Свердловской области.

В общей сложности количество случаев за время пандемии составляет 1385 человек. В Свердловской области число зараженных инфекцией за время пандемии составляет почти 24 тысячи человек, из них более 19 тысяч выздоровели, еще 388 — скончались.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter