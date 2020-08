В МЧС свердловчан предупредили о сильных дождях в ближайшие три дня.

С 21 по 23 августа в Свердловской области будут идти сильные дожди. Ранее синоптики рассказали, что в регионе на следующей неделе будет тепло, а количество осадков уменьшится. Также они отметили, что во второй декаде августа в Свердловской области прошли два циклона, которые принесли дожди. По этой причине на некоторых территориях выпало до двух месячных норм осадков. 17, 18 и 20 августа в регионе было объявлено штормовое предупреждение из-за ливней.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter