Детский омбудсмен: учебный год в школах начнется в очном формате

Детский омбудсмен: учебный год в школах начнется в очном формате
Детский омбудсмен: учебный год в школах начнется в очном формате
Сегодня, 18:52Здоровье и экологияФото: 1МI
Учебный год в российских школах начнется 1 сентября в очном формате. Такое заявление сделала Президент по правам ребёнка Анна Кузнецова по итогам встречи с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым.

Весь образовательный процесс будет организован с учетом требований санитарно-эпидемиологических норм. Перевод школьников на дистанционное обучение и онлайн-форматы не предусмотрены.

Образовательные учреждения готовы ко всем требованиям, которые сейчас предъявляются в связи с особенностями ситуации. Дети будут учиться очно,цитирует Анну Кузнецову официальный сайт «Единой России».

Министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов отметил, что новый учебный год уральские школы встретят более 525 тысяч учеников.

Напомним, школьных учителей не будут принуждать вакцинироваться от коронавируса в принудительном порядке. Такая информация поступила от Министерства просвещения РФ.

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