До 286 гектаров возросла площадь природных пожаров в Свердловской области

По его словам, под Первоуральском горит 70 гектаров, также крупные точки пожара зафиксированы в Пышминском районе и под Камышловом. Отмечается, что огонь образовался и на севере региона — в районе Новой Ляли, Серова и Шали. По словам Евгения Куйвашева, было решено противостоять огню с помощью встречного пала. Однако это может привести к тому, что дым вновь дойдет до столицы Урала. Спасатели отмечают, что к 21 августа пожар будет локализован. Также положение осложнено отсутствием ветра и жаркой погодой.