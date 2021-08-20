Любителей шашлыков на природе начнут «ловить» в Екатеринбурге

В предстоящие выходные сотрудники полиции вместе с городским и областным лесничествами проведут профилактические рейды в лесах на территории Екатеринбурга.

Данное мероприятие связано с наступлением жаркой погоды и безответственным поведением горожан, которые отдыхают на территории лесов, сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. Штрафовать будут любителей пожарить шашлык на мангале, а также тех, кто будет распивать алкоголь в парках. За нарушение пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность со штрафом до четырех тысяч рублей. Для юрлиц – штраф составит до 250 тысяч рублей. Рейды, пройдут в лесных зонах Шувакишского, Оброшинского, Шарташского, Карасье-Озерского, Мало-Истокского, Юго-Западного, Уктусского лесничеств и парке имени Лесоводов России. Напомним, в Нижнем Тагиле и ГГО выписано 150 штрафов за нарушение особого противопожарного режима, пишет ИА «Все новости» со ссылкой на отдел надзорной деятельности МЧС. Жителям Нижнего Тагила выписано 150 штрафов за нарушение противопожарного режима

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