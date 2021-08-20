На лишение премии непривитых от COVID-19 сотрудников пожаловались на тагильском УВЗ

На лишение премии непривитых от COVID-19 сотрудников пожаловались на тагильском УВЗ
На лишение премии непривитых от COVID-19 сотрудников пожаловались на тагильском УВЗ
Сегодня, 17:04Здоровье и экологияФото: Яндекс. Карты
На лишение премии невакцинированных от коронавируса сотрудников пожаловались работники тагильского УВЗ. На предприятии отрицают этот факт.

Один из тагильчан, который работает на УВЗ более 10 лет, рассказал, что премии за отказ от вакцинации обещают лишать не только самих сотрудников, но и их начальников, пишет ИА «Все Новости».

Однако руководство предприятия отрицает этот факт. Там заявляют, что прививки ставятся добровольно с февраля 2021 года. В пресс-службе пояснили, что ведется просветительская деятельность о необходимости вакцинации и за последнее время число желающих поставить прививки от инфекции возросло.

Напомним, в начале августа сотрудники «Каменск-Уральского металлургического завода» написали жалобу в Генпрокуратуру РФ. Они заявляют, что их принуждают вакцинироваться от коронавируса.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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