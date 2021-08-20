Превышений ПДК не выявлено: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 20 августа

Превышений ПДК не выявлено: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 20 августа
Превышений ПДК не выявлено: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 20 августа
Вчера, 23:48Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
20 августа замеры пяти веществ-загрязнителей осуществлялись редакцией TagilCity.ru возле железнодорожного вокзала в Нижнем Тагиле в 23:00.

В прямом эфире в Instagram корреспондент редакции сделал 2-минутные замеры диоксида азота, диоксида серы, формальдегида, синильной кислоты и сероводорода. Результаты сразу трех веществ варьировались: диоксид азота — от 0,1 до 0,4 мг/м3, сероводорода — до 0,02 мг/м3 и формальдегид — до 0,03 мг/м3.

После прямого эфира были произведены 20-минутные замеры при температуре воздуха +21 градус и юго-западном ветре со скоростью один метр в секунду. Газоанализатор «Геолан-1П» не выявил наличия веществ-загрязнителей в воздухе Нижнего Тагила.

Каждый день редакцией TagilCity.ru проводятся прямые эфиры в Instagram, в которых транслируются замеры воздуха в Нижнем Тагиле.

Напомним, в Нижнем Тагиле объявлено экстренное предупреждение из-за 36-градусной жары.

Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

Сюжеты:
Экология Нижнего ТагилаНижний ТагилЭксклюзив
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