Рекордная жара ожидает свердловчан в ближайшие выходные

Рекордная жара ожидает свердловчан в ближайшие выходные
Рекордная жара ожидает свердловчан в ближайшие выходные
Сегодня, 15:48Здоровье и экологияФото: pixabay.com
В ближайшие выходные в Свердловской области ожидается жара до +35 градусов. Такие температуры могут стать самыми высокими для этих дат августа за всю историю метеонаблюдений.

Так, в субботу, 21 августа воздух днем прогреется до +34 градусов. В последний раз примерно такая температура наблюдалась 87 лет назад. Ночью ожидается +17 градусов.

В воскресенье синоптики прогнозируют +35 градусов, что сравнимо с 2016 годом. Ночью столбики термометров опустятся до +18 градусов.

Оба дня будут солнечными, осадков не ожидается.

Напомним, метеорологи сообщили, что в 2021 году в Свердловской области — самое длинное лето. Зафиксировано несколько температурных рекордов, начиная с мая.

Материалы по теме:
Свердловская областьжарасиноптикитемпературарекорд
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы