Женщина с коронавирусом умерла после родов первенца в Екатеринбурге

Женщина с коронавирусом умерла после родов первенца в Екатеринбурге
Женщина с коронавирусом умерла после родов первенца в Екатеринбурге
Сегодня, 11:51Здоровье и экологияФото: 1MI
Роженица, больная COVID-19, скончалась в ГКБ№ 40 в Екатеринбурге. Ребенка отправили наблюдаться в перинатальный центр.

Свердловчанка в тяжелом состоянии поступила в больницу на 37-й неделе беременности. Медики сделали ей кесарево сечение, но она умерла. Роженица могла быть заражена COVID-19, пишет Ура.ру со ссылкой на инсайдера.

По его словам, врачи боролись за жизнь женщины и дежурили у нее даже после смены. Ребенок переведен в перинатальный центр в тяжелом состоянии.

В пресс-службе ГКБ№ 40 отказались комментировать ситуацию из-за врачебной тайны.

Напомним, екатеринбурженка попала в реанимацию после того, как поставила прививку от коронавируса. Она считает, что сказался клещевой энцефалит, который она перенесла в детстве. Однако специалисты рассказали, что эта болезнь не является противопоказанием к вакцинации. Скорее всего, произошла аллергическая реакция.

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Екатеринбург
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